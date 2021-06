Dank Blitz-Doppelpack von Wirtz: Deutsche U21 schlägt Niederlande und zieht ins EM-Finale ein

In Halbzeit zwei war den Deutschen, die in der Gruppenphase noch 1:1 gegen die Niederländer spielten, die Kraftanstrengung im Viertelfinale anzumerken. Nach vorn ging nicht mehr viel - "Jong Oranje" bemühte sich, offensiver aufzutreten, während die DFB-Elf mit dem 2:0-Vorsprung zufrieden schien. In der 60. Minute schien sich das Blatt nach einer Doppelchance von Salzburg-Profi Berisha zu wenden. Der Pechvogel des deutschen Teams traf erst im Strafraum per scharfem Abschluss den linken Pfosten - und kurz darauf per Kopf den rechten. Dennoch sollte Berisha noch an einem Treffer beteiligt sein - allerdings auf der gegenüberliegenden Seite. Eine Freistoßflanke der Niederländer verlängerte der Angreifer unglücklich per Kopf - Schuurs (67.) musste gegen Dahmen nur noch einschieben. In der Folge legte die deutsche Elf den Fokus auf die Defensive - und hatte mit dem Abwehrriegel Erfolg. Am Sonntag geht es nun um den Titel.