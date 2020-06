Dank Blitz-Tor von Niederlechner: Augsburg gelingt in Mainz Befreiungsschlag - Sorgen um Awoniyi

Bei den Augsburgern sorgte Trainer Heiko Herrlich eine Woche nach seiner offenen Schiedsrichter-Kritik für eine Überraschung in der Aufstellung. Niederlechner erhielt den Vorzug vor dem wieder genesenen Alfred Finnbogason, obwohl er seit dem 1. Februar nicht mehr getroffen hatte - zehn torlose Spiele erlebte Niederlechner seither. Davor gehörte der frühere Mainzer (14 Spiele, kein Tor zwischen 2015 und 2017) zu den treffsichersten Stürmern der Liga; in den ersten 20 Partien gelangen ihm elf Tore und acht Vorlagen.

Jetzt die Erlösung - und die erfolgte spektakulär. Nach einer Kopfball-Bogenlampe in den Strafraum überwand Niederlechner per Seitfallzieher-Aufsetzer Mainz-Keeper Florian Müller. "Es war ein unglaublich gutes Gefühl", sagte der Torschütze nach dem Spiel bei Sky. Nach dem Führungstreffer bestimmten die Mainzer zwar das Spiel, die Augsburger hatten allerdings die besseren Torchancen.

In der zweiten Halbzeit fokussierte sich Augsburg in der Schlussphase vorwiegend auf die Verteidigung der knappen Führung. Die Mainzer, denen der Awoniyi-Schock sichtlich in den Knochen steckte, rannten an, kombinierten bis zum Strafraum gut - waren allerdings vor dem gegnerischen Tor zu harmlos.