Dank Casemiro-Tor und Oblak-Panne: Real Madrid gewinnt Stadtderby gegen Atlético

Mit Torvorbereiter Toni Kroos in der Startelf hat Real Madrid das Derby gegen Atlético verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen und ist in der spanischen La Liga bis auf drei Punkte an den Hauptstadt-Rivalen herangerückt.

Casemiro brachte die Königlichen am Samstagabend nach einer Ecke von Fußball-Nationalspieler Kroos per Kopfball in Führung (15. Minute); nach einem Eigentor von Jan Oblak (63.), dem ein vom Pfosten abgelenkter Schuss des Außenverteidigers Daniel Carvajal an den Rücken prallte, war die Partie für die klar bessere Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane gelaufen. Atlético kassierte im elften Liga-Spiel die erste Saisonniederlage.