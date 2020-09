Dank Cristiano Ronaldo: Juventus Turin holt einen Punkt in Unterzahl

Dank Torgarant Cristiano Ronaldo hat Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin selbst in Unterzahl die erste Saisonniederlage in der Serie A noch verhindert. Eine Woche nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Sampdoria Genua holte das Team von Neu-Trainer Andrea Pirlo am Sonntagabend mit dem 2:2 (1:2) bei AS Rom zumindest noch einen Punkt.