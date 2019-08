Dank "Dominostein Walace": Hannover 96 freut sich auf Neuzugang Jannes Horn 

Variabler Horn steht schon Samstag im Kader

So weit die Details des Deals zwischen Köln und Hannover. Horn erledigte gestern, bereits fürs Training eingekleidet, um 10 Uhr fix in der Geschäftsstelle letzte Details, ehe Sportdirektor Jan Schlaudraff ihn zum Geheimtraining brachte. Dort kam er eine Viertelstunde zu spät, aber rechtzeitig, um morgen in Wiesbaden spielen zu können. „Ich nehme ihn mit in den Kader, damit er die Abläufe kennenlernt“, sagt Trainer Mirko Slomka. Horn gilt als schneller Linksfuß, der 96 hinten helfen soll. In Karlsruhe, so Slomka, habe schließlich jeder erkannt, dass seine Defensive Probleme bekommt, wenn der Gegner den Turbo einschaltet. Auf der linken Seite, so der 96-Trainer weiter, könne Horn „eigentlich alle Positionen spielen“. Theoretisch also auch in der Dreierkette links, praktisch eher als linker Verteidiger in der Viererkette.

"Nach dem Dominostein Walace ist es ins Rollen gekommen"

In der Transferpraxis hat 96 endlich den nötigen Handlungsspielraum nach zwei verlorenen Partien und einem Remis. „Das war auch notwendig“, findet Slomka, „nach dem Dominostein Walace ist es ins Rollen gekommen.“ Ein weiterer Stein fiel gestern um. Iver Fossum wechselt zu Aalborg BK nach Dänemark. Fossum bat um die Freigabe, verabschiedete sich gestern früh nach dreieinhalb 96-Jahren von der Mannschaft. „Eine ergreifende Verabschiedung“, berichtete Slomka. Fossum hatte noch ein Jahr Vertrag, den wollte er nicht auf der Bank absitzen. 96 bekommt noch Ablöse für den Mittelfeldspieler und spart Gehalt.