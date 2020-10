Doppelschlag von Weghorst und Arnold: Wolfsburg feiert gegen Bielefeld ersten Saisonsieg

So fühlt sich also ein Sieg an: Der VfL Wolfsburg hat erstmals in dieser Saison ein Bundesliga-Spiel gewonnen. Nach vier Remis in Folge stellte Aufsteiger Arminia Bielefeld die Mannschaft um Trainer Oliver Glasner kaum vor Probleme. Wout Weghorst (19. Minute) und Maximilian Arnold (20.) sorgten mit ihren Treffern für einen 2:1 (2:0)-Sieg. Für Bielefeld traf Sven Schipplock (80.) in der Schlussphase. Die Wolfsburger rücken damit in der Tabelle mit sieben Punkten vorerst auf Platz acht vor, während die Arminia auf Platz 14 verharrt.