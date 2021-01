Dank „Fit mit der LVZ“ sportlich durch den Lockdown: Zum Auftakt Bauchmuskeltraining

Leipzig. Jeder will es, kaum einer hat es. Das Sixpack ist das Nonplusultra der Fitnesswelt. Doch der Weg vom Fass zum Sechserträger ist lang und anstrengend. „Das Sixpack beginnt in der Küche“, weiß Fitnesstrainer Marom Gold und gibt in der ersten Folge „Fit mit dem SPORTBUZZER“ wichtige Tipps für eine kräftige Bauchmuskulatur. Eine gesunde Ernährung ist für Gold aber die Basis für einen gesunden Körpers. Denn noch so starke Bauchmuskeln kommen unter zu viel Bauchspeck nicht zum Vorschein. Anzeige

Ohne die richtigen Kraftübungen hilft aber auch die beste Ernährung nicht beim Erreichen des Adonis-Körpers, wie SPORTBUZZER-Reporter Tilman Kortenhaus als lebender Beweis neben dem Kraftpaket Gold präsentiert. Kaum Fett, kaum Muskeln und kaum Ahnung ist das Motto des 25-jährigen Versuchskaninchens, das an der Seite des Personal Trainers jede Woche neue Übungen gezeigt bekommt. Aufmerksam und kritisch beobachtet der 31-Jährige Coach jeden Versuch und gibt die Tipps direkt in die Kamera weiter, damit in den eigenen vier Wänden die Übungen korrekt nachgemacht werden können. Das Ziel: Gemeinsam fit durch den Lockdown.

"Fit mit der LVZ" (Folge 1): Workout für den Bauch