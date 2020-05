Dank Havertz-Tor: Bayer Leverkusen gewinnt beim SC Freiburg und ist wieder Dritter

"Das ist extrem bitter. Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Mindestens einen Punkt hätten wir verdient gehabt", klagte Freiburgs Kapitän Christian Günter nach dem Spiel bei DAZN. "Bei uns fehlt jedes Mal ein kleines Stück. Der letzte Pass und Abschluss haben gefehlt." Nils Petersen, der kurz vor Schluss die größte SC-Chance vergab, pflichtete ihm bei: "Man kann uns nicht vorwerfen, das wir nicht alles versucht haben. Am Ende hat es halt einfach nicht gereicht." Leverkusens Sven Bender sah einen verdienten Sieg seiner Mannschaft: "Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Auftritt von uns. Wenn es 1:0 steht, ist das Spiel immer eng."

2. Liga kompakt: Darmstadt verpasst Anschluss an Spitzengruppe, Osnabrück holt Rückstand auf

Offiziell: Spanische Liga nimmt Spielbetrieb am 11. Juni wieder auf

Der erste Durchgang war eine müde Veranstaltung: Beide Trainer hatten nach einer anstrengenden englischen Woche mehrfach durchgewechselt. Freiburgs Trainer Christian Streich nahm vier Wechsel vor, sein personell gebeutelter Kollege Peter Bosz sogar sechs. Unter anderem rückte das 17-jährige Top-Talent Florian Wirtz wieder in die erste Elf. Der zuletzt überragende Kai Havertz (Streich: "Eine Freude, ihm zuzuschauen") wurde als Mittelstürmer eingesetzt.

Schwolow getunnelt: Havertz trifft und verletzt sich

Die vielen Wechsel wirkten sich auf den Spielfluss aus: Leverkusen war um Kontrolle bemüht und hatte phasenweise 80 Prozent Ballbesitz, Freiburg verteidigte geduldig. Chancen gab es praktisch keine - bis auf eine Ausnahme. Höler (43.) schoss den Ball nach einem seltenen Freiburger Angriff nach Vorlage von Sallai nur knapp rechts am Tor vorbei. Es hätte die (überraschende) Führung sein müssen.

Das Spiel ließ auch nach der Pause zunächst an Dynamik vermissen. Leverkusen wurde aber besser und hatte nach einer nah ans Freiburger Tor getretenen Ecke die Chance zum 1:0: Aranguiz (53.) stand völlig frei vor dem Tor, bekam aber keinen Druck hinter den Ball. Nur zwei Minuten später war SC-Keeper Schwolow machtlos. Bailey steckte den Ball auf Havertz durch, der zuvor gar kein Faktor im Bayer-Spiel war, nun aber den Ball cool aus halblinker Position durch die Beine von Schwolow ins Tor spitzelte. In der Halbzeit hatte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei DAZN angesichts der sehr defensiven Spielweise der Gastgeber bereits orakelt: "Über 90 Minuten wirst du das so nicht verteidigen können..." Er sollte Recht behalten.