Dank Hrgota-Doppelpack in Regensburg: Fürth erobert Relegationsplatz mit Sieg in Nachholspiel

Die SpVgg Greuther Fürth ist durch den 2:1 (1:0)-Sieg beim SSV Jahn Regensburg in der 2. Liga auf Platz drei geklettert. Die Franken setzten sich im am Mittwoch ausgetragenen Nachholspiel gegen den SSV Jahn Regensburg dank eines Doppelpacks von Kapitän Branimir Hrgota (13. und 64. Minute) durch und überholten damit dank der besseren Tordifferenz das punktgleiche Holstein Kiel (beide 46 Punkte), das am Wochenende nicht spielen konnte, da sich das Team in Corona-Quarantäne befindet. Auch der HSV hat 46 Zähler auf dem Konto, allerdings das um drei Treffer bessere Torverhältnis gegenüber der SpVgg.

Die Regensburger, bei denen Jann George (67.) den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte, müssen in der Tabelle dagegen den Blick nach unten richten: Als Tabellen-13. beträgt der Vorsprung des SSV auf Abstiegsplatz 17 sieben Punkte. Die Gastgeber, die ihr bis dato letztes Zweitligaspiel Ende Februar absolviert hatten, waren zu unkonzentriert und leisteten sich viele Fehlpässe. Die Fürther hingegen behaupteten sich souverän in den Zweikämpfen und hätten ihr spielerisches Übergewicht in mehr Tore verwandeln müssen.

Das für das vergangene Wochenende angesetzte Duell musste wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Regensburgern verschoben werden. Bei den Oberpfälzern waren vor zwei Wochen mehrere positive Befunde mit dem britischen Virus-Mutante aufgetreten.