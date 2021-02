Dank Innenverteidiger Hübers: Hannover 96 schlägt den VfL Osnabrück

Hannover 96 hat in der 2. Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Durch den 1:0-Erfolg über den VfL Osnabrück hat die Mannschaft von Kenan Kocak zumindest die Chancen auf ein Eingriff in das Aufstiegsrennen am Leben gehalten. Den Treffer des Tages erzielte Innenverteidiger Timo Hübers (55.). Für den VfL war es die fünfte Niederlage in Serie. Hannover 96 ist auf Platz sieben der Tabelle mit nun 29 Punkten. Anzeige

Die Hausherren starteten gut in die Partie, hatten gleich gute Chancen. Doch Stürmer Marvin Ducksch verfehlte das Tor gleich mehrfach. Richtig gefährlich wurde Hannover danach nicht mehr, vom VfL kam in der Offensive aber gar nichts. Derweil hatte Osnabrück in der 25. Minute Glück, als Etienne Amenyido der Ball im eigenen Sechszehnmeterraum an den Arm prallte. Schiedsrichter Manuel Gräfe ließ die Aktion vom Videobeweis checken - einen Strafstoß gab es aber nicht. Der Osnabrücker hatte sich wohl selbst angeköpft.

Hannover blieb aber dran und hatte durch Ducksch die riesige Chance zur Führung, als er vollkommen frei im Strafraum zum Kopfball kam. Er nickte VfL-Keeper Philipp Kühn den Ball aber in die Arme. Kurz vor der Pause kam dann auch Osnabrück durch Sebastian Kerk zur ersten Chance. Sein Schuss strich aber knapp am Kasten von Michael Esser vorbei (43.).