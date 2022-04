Dank Joker Atilgan: Lok Leipzig feiert 1:0-Erfolg gegen Babelsberg

Lok von Anfang an bestimmend

Damit hat der 1. FC Lok Platz zwei hinter dem souveränen Spitzenreiter BFC weiter im Visier. Zwar gelang Carl Zeiss Jena ein 6:2-Sieg gegen Rathenow, doch die Thüringer liegen weiter zwei Punkte vor den Blau-Gelben. Lok kann also im letzten Nachholspiel am Dienstag (19 Uhr) in Cottbus mit einem Dreier an Jena vorbeiziehen. Danach ist die Tabelle wieder bereinigt. Mit dem Erfolg gegen Babelsberg liegt Lok wieder knapp über dem begehrten Zwei-Punkte-Schnitt.