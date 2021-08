Dank Lewandowski-Treffer: FC Bayern bricht Tor-Rekord von Real Madrid

Robert Lewandowski ist der Mann für die Rekorde beim FC Bayern München. Der amtierende Weltfußballer übertrumpfte erst in der vergangenen Saison den legendären Bundesliga-Torrekord für die meisten während einer Spielzeit erzielten Treffer von Gerd Müller mit 41 Toren. Nun hat Lewandowski beim 3:2-Sieg des FCB gegen den 1. FC Köln für die nächste Bestmarke gesorgt - und diesmal eine europäischen Ausmaßes. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 bedeutete, dass die Bayern zum 74. Mal in Folge in einem Pflichtspiel mindestens ein Tor erzielt haben. Das ist noch nie zuvor einer Mannschaft in Europa gelungen. Anzeige

Der FC Bayern brach damit einen über vier Jahre alten Rekord von Real Madrid. In den Jahren 2016 und 2017 erzielte der siebenmalige Champions-League-Sieger um Cristiano Ronaldo und Toni Kroos in 73 Partien in Folge jeweils ein Tor. In Partie 74 klemmte die Tormaschine - anders als beim FC Bayern: "Es ist ein super Gefühl, an dem Rekord beteiligt zu sein. Hoffentlich können wir noch ein paar Spiele durchhalten", sagte Serge Gnabry nach dem Rekordspiel. Der Nationalspieler, der beim Sieg gegen Köln die weiteren beiden Treffer erzielte, lobte vor allem Lewandowski: "Er ist mit ein Grund für diesen Rekord."