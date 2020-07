Dank Lukaku und Sanchez: Inter Mailand erobert Platz zwei in Serie A zurück

Inter Mailand hat in der italienischen Liga Serie A den zweiten Tabellenplatz übernommen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Samstagabend beim CFC Genua mit 3:0 (1:0) durch und zieht mit 76 Punkten nach 36 Spieltagen an Atalanta Bergamo vorbei (75). Der Klub des deutschen Profis Robin Gosens hatte sich am Freitagabend mit 1:1 (1:1) auswärts vom AC Mailand getrennt.