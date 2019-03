Dank Mané und Milner: Liverpool erobert Tabellenspitze mit Zittersieg zurück

Der Siegtreffer für die Reds fiel erst wenige Minuten vor Schluss: Mit einem denkbar knappen 2:1-Erfolg gegen Fulham hat der FC Liverpool den ersten Platz der Premier League zurückerobert. Vorerst, denn Konkurrent Manchester City war am Wochenende im FA Cup gefordert und tritt erst am 24. April zum Nachholspiel an.