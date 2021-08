Dank Moussa Niakhaté: Corona-geplagten Mainzern gelingt sensationeller Sieg gegen RB Leipzig

Mainz 05 hat sensationell trotz vieler coronabedingter Spielerausfälle zum Saisonauftakt der Bundesliga mit 1:0 gegen Meisterschafts-Kandidat RB Leipzig gewonnen. Moussa Niakhaté (13. Minute) erzielte gegen zumeist ideenlose Leipziger den umjubelten Siegtreffer vor knapp 10.500 Zuschauern in der eigenen Mewa-Arena. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson, die in der vergangenen Saison glücklich den Abstieg verhindert hatte, kämpfte sich zu einem verdienten Sieg in einem echten Kraftakt. Anzeige

Mainz ging stark ersatzgeschwächt ins erste Spiel der neuen Saison. Coach Svensson musste nach der Isolation von gleich zehn Spielern in dieser Woche gegen Leipzig auf einige Spieler verzichten. Neben Karim Onisiwo, der vor einer Woche zunächst positiv auf das Virus getestet worden war, fehlten beispielsweise auch Jeremiah St. Juste, Dominik Kohr und Anderson Lucoqui. Unter der Woche nach dem 8:7-Sieg im Elfmeterschießen beim Regionalligisten SV Elversberg hatten sich 14 Personen aus dem Team isolieren müssen, nachdem drei Profis - darunter Onisiwo - und ein Co-Trainer positiv getestet wurden. Leipzigs Trainer Jesse Marsch setzte beim ersten Bundesliga-Spiel mit den Sachsen auf Neuzugang Mohamed Simakan in der Verteidigung. Auch der neue Stürmer André Silva startete, dafür saß Marcel Sabitzer zunächst auf der Bank. Um den Mittelfeldspieler aus Österreich hatte es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte gegeben.

Schon vor Spielbeginn kam es zu einem emotionalen Moment: Zu Ehren der am Sonntagmorgen verstorbenen Fußball-Legende Gerd Müller hielten beide Teams eine Schweigeminute ab. Darauf hatten sich Mainz und RB kurzfristig geeinigt. Im Spiel setzte dann Mainz auf die Taktik, die Leipziger möglichst schnell überrumpeln zu wollen - was auch gelingen sollte. Neuzugang Jae-Sung Lee setzte nach fünf Minuten einen Flugkopfball an den Pfosten. Und die Mainzer blieben mit einer kämpferischen Leistung weiterhin offensiv und mutig und sollten sich durch einen Treffer von Niakhaté (13.) dafür belohnen. Der Abwehrspieler handelte nach einem Querschläger von Nordi Mukiele, der nach einer Ecke für die Gastgeber nicht auf der Höhe war, gedankenschnell und schoss den Ball unhaltbar für Keeper Peter Gulacsi ins Netz der Leipziger.

Während Mainz nun leidenschaftlich die Führung verteidigte, zeigte sich die Marsch-Elf um Topstürmer Silva ideenlos und behäbig. Mit eigenem Ballbesitz konnten die Leipziger nicht viel anfangen. Mainz kämpfte mit seiner Rumpftruppe um jeden Meter - und wurde von den Zuschauern mit großem Applaus in die Kabine verabschiedet. "Die Mannschaft ist ein bisschen durchgewürfelt im Vergleich zum Elversberg-Spiel, trotzdem machen sie es gut", lobte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel in der Halbzeit bei DAZN.

Und auch nach der Pause hielten die 05er den Meisterschafts-Mitfavoriten in Schach - und hatten sogar die große Chance, mit 2:0 in Führung zu gehen. Einen Flachschuss des erst 18 Jahre alten Mittelfeldspielers Paul Nebel, der offensiv immer wieder Akzente gesetzt hatte, konnte Gulacsi dank guten Stellungsspiels aus fünf Metern gerade noch so entschärfen (50.). Mainz schmiss ohne Auswechslungen weiter alles rein und grätschte um jeden Meter wie Robin Hack, der in der 55. Minute per starker Grätsche im Strafraum vor dem einschussbereiten, ansonsten aber wenig auffälligen, Silva klärte. RB bemühte sich um Torchancen, mehr als ein Weitschuss von Simakan (58.) den der überragende Mainz-Keeper Robin Zentner stark parierte, sollte zunächst nicht herausspringen. Daran änderten auch die Einwechslungen von Sabitzer, Dominik Szoboszlai und Hwang nichts.