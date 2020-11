Dank Nego und Szoboszlai: Ungarn qualifiziert sich für die EM und ist dritter DFB-Gegner

In Budapest sorgten Loic Nego (88. Minute) und Dominik Szoboszlai (90.+2) für den 2:1 (0:1)-Sieg im Playoff-Duell gegen Island. Die Isländer hatten nach einem Tor durch Ex-Hoffenheim-Profi Gylfi Sigurdsson in der 11. Minute - mit tatkräftiger Unterstützung von RB-Leipzig-Keeper Peter Gulacsi, dem der scharf auf sein Tor geschossene Ball durch die Hände rutschte - lange geführt. Doch es sollte nicht reichen.

Die Ungarn, die mit zahlreichen Bundesliga-Profis wie Leipzig-Profi Willi Orban, dem Freiburger Roland Sallai und dem bei Mainz 05 aussortierten Adam Szalai in der Startelf angetreten waren, machten über das komplette Spiel zwar ordentlich Druck auf das Tor der Isländer, konnten ihre Dominanz allerdings lange Zeit nicht in Zählbares umsetzten. Der isländische Abwehrriegel hielt nach dem Führungstor. Ein abgefälschter Schuss von Szalai (52.), der nur knapp über das Tor hinwegsegelte, war in der zweiten Halbzeit für lange Zeit die beste Tormöglichkeit der Ungarn. In der Schlussphase übte das Rossi-Team dann so viel Druck aus, dass die späten Tore durch Fehérvár-FC-Profi Nego und Salzburg-Shootingstar Szoboszlai die logische Folge waren.