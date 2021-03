Dank Sargent und Möhwald: Werder gewinnt Nachholspiel in Bielefeld - und vergrößert Vorsprung auf Platz 16

Werder Bremen hat das Bundesliga-Nachholspiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen und sich damit ein großes Polster auf die Abstiegsplätze aufgebaut. Dank der Treffer von Josh Sargent (46. Minute) und Kevin Möhwald (75.) fügte der Tabellen-Zwölfte der Bundesliga dem Aufsteiger die erste Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Frank Kramer zu. Dieser absolvierte am Sonntag mit einem 0:0 gegen Union Berlin seinen Einstand an der Seitenlinie als Nachfolger von Uwe Neuhaus. Die Arminia bleibt durch die Niederlage mit 19 Punkten Tabellen-16. mit weiter zwei Punkten Rückstand auf Hertha BSC, das den letzten Nichtabstiegsplatz belegt. Auf den von Bielefeld belegten Relegationsrang hat Bremen durch den Dreier nun elf Zähler Vorsprung. Das Duell in Ostwestfalen hätte eigentlich Anfang Februar stattfinden sollen, wurde damals aber wegen eines heftigen Wintereinbruchs kurzfristig abgesagt. Anzeige

Vor der Partie sorgte Kramer für eine Überraschung - und verzichtete auf Kapitän Fabian Klos in der Anfangsformation. Der 33-Jährige war in dieser Saison bislang Stammspieler. Dafür trug Mittelfeldspieler Manuel Prietl die Kapitänsbinde. Insgesamt nahm der neue Bielefeld-Coach Kramer vier Wechsel im Vergleich zum Sonntagsspiel gegen Union vor. Bei Werder gab es drei Wechsel im Vergleich zum 1:1 gegen Köln am Sonntag. Kevin Möhwald, Niclas Füllkrug und Ludwig Augustinsson standen nicht in der Anfangsformation. Leonardo Bittencourt absolvierte dafür sein 200. Liga-Spiel von Beginn an. Auch Romano Schmid und Felix Agu begannen.

Doch Werder hatte auf der Bielefelder Alm zunächst nicht viel zu melden. Die Arminia riss das Spiel sofort an sich. Kramers Umstellungen schienen gefruchtet zu haben. So hatte Bielefelds Amos Pieper bereits nach sieben Minuten nach einem verlängerten Eckball die große Chance auf das 1:0, sein Kopfball ging allerdings deutlich am Tor vorbei. Danach steckte der Aufsteiger nicht auf: Klos-Ersatz Andreas Voglsammer scheiterte aus spitzem Winkel an Bremen-Keeper Jiri Pavlenka (19.) - zehn Minuten später verhinderte Verteidiger Ömer Toprak das 0:1 aus Werder-Sicht durch Ritsu Doan. Der Ex-BVB-Profi blockte einen Schussversuch des Japaners aus knapp sechs Metern.

Die Werder-Offensive kam kaum zur Geltung. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Rashica (30.) per Drehschuss, der weit über das Tor ging. "Ich glaube, dass wir die Mannschaft waren, die mehr investiert hat", zeigte sich Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in der Halbzeit bei Sky zufrieden. "Wir sehen das Spiel als Chance - und so sind wir es auch angegangen."