Dank Schöpf und Elfmeter-Held Fährmann: Schalke feiert gegen Schweinfurt ersten Sieg seit neun Monaten

Mit reichlich Mühe und dank einer Heldentat von Torhüter Ralf Fährmann hat Schalke 04 seine Sieglos-Serie beendet. Gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt quälten sich die Gelsenkirchener zu einem 4:1 (2:1) und gewannen ihr erstes Pflichtspiel seit rund neun Monaten. Auch der bis dahin letzte Sieg war dem S04 im nationalen Pokal-Wettbewerb gelungen. Am 4. Februar hatte man sich im Achtelfinale mit 3:2 gegen Hertha BSC durchgesetzt. Seitdem wollte auch nach dem Trainerwechsel von David Wagner zu Manuel Baum im September nichts mehr gelingen. Am frühen Dienstagabend gab es nun das ungewohnte Erfolgserlebnis.

Allerdings musste sich die in der Bundesliga seit 22 Partien sieglosen Königsblauen dies hart erarbeiten. Schweinfurt, das aufgrund der Corona-Pandemie seit März nur zwei Regionalliga-Spiele absolvierte, begegnete dem Favoriten über weite Strecken auf Augenhöhe und ging in der 37. Minute durch Martin Thomann sogar in Führung. Doch der Bundesliga-Klub reagierte keineswegs schockiert und drehte die Partie durch Treffer von Vedad Ibisevic (39.) und Alessandro Schöpf (44.) noch vor der Pause zu seinen Gunsten.