Dank Torwarttrainer: Kreisligist SV Leiferde verpflichtet Defensivspieler Koopmann

Das Liga-Debüt für die SV Leiferde in der Kreisliga Gifhorn ist René Koopmann aufgrund der vorzeitigen Winterpause bisher verwehrt geblieben, doch der ehemalige Landesliga-Fußballer des TSV Hillerse schließt sich der SV Leiferde an. Der Defensivspieler wechselt vom Braunschweiger Kreisligisten VfL Bienrode zurück in den heimischen Bezirk.

Koopmann kam durch deren Torwarttrainer Jörg Ratayczak an den Verein, dessen Tochter die Freundin des Kickers ist. Der defensive Mittelfeldspieler trainierte ein paar Mal bei der SV mit, Trainer Torben Gryglewski fädelte den Deal daraufhin ein. „Meine Freundin und ich wollen jetzt eine Familie gründen und sind nach Leiferde gezogen. Es hatte mir wieder in den Beinen gekribbelt und ist auch naheliegend, dass man sich dem heimischen Verein anschließt.“