Dank Tschechien-Patzer: Deutsche U17-Nationalmannschaft vorzeitig für EM qualifiziert

Die deutschen U17-Fußballer haben sich vorzeitig für die Fußball-EM in diesem Sommer qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich am Samstag im schottischen Falkirk im zweiten Spiel der entscheidenden Qualifikationsrunde mit 4:0 (1:0) gegen den Gastgeber durch. Durch die 1:2-Niederlage von Konkurrent Tschechien gegen Georgien am Abend hat das deutsche Team den ersten Platz in der Gruppe schon vor dem letzten Spieltag sicher. Die Tschechen sind am Dienstag letzter deutscher Quali-Gegner.

