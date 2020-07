Dankbare Spitzenathleten: Dresdner Abendsportfest erntet viel Lob

Dresden. Sprinterin Rebekka Haase kämpfte um jede Hundertstel und zeigte nach dem Abendsportfest des DSC ein strahlendes Lachen. Die 27-jährige gebürtige Zschopauerin, die für das Sprintteam Wetzlar startet, gewann am Freitagabend im altehrwürdigen Heinz-Steyer-Stadion beide Sprintwettbewerbe souverän. Über 100 m siegte die zweimalige EM-Bronzemedaillengewinnerin mit der Staffel in guten 11,27 s .Wenig später lief sie über 200 m in 23,09 s über die Ziellinie. „Vor allem über 100 m hat sich das gut angefühlt. Dabei war ich ziemlich aufgeregt, aber ich konnte nach langer Zeit endlich wieder ohne Schmerzen rennen und es war der erste Wettkampf, bei dem es richtig gut lief. Für mich war der Abend echt schön“, betonte die mehrfache deutsche Hallenmeisterin und fügte hinzu: „Es ist absolut super, dass der DSC so ein Meeting auf die Beine gestellt hat, das so hervorragend funktioniert.“

Damit sprach die in Chemnitz trainierende Sächsin den über 200 Teilnehmern aus dem Herzen. Die schnellste Zeit über 100 m der Männer erreichte der Wolfsburger Deniz Almas, der im Vorlauf starke 10,23 s lief, sich dann im Finale in 10,40 s ganz knapp dem Wattenscheider Philipp Trutenat (10,39 s) beugen musste. Für Almaz war es nach der Corona-Pause der erste richtige Wettkampf. „Es war ungewohnt, nach so langer Zeit wieder auf der Bahn zu stehen und gegen die Konkurrenten anzutreten. Am Start muss ich bis nächstes Wochenende, wo sich in Wetzlar die deutsche Elite trifft, noch arbeiten“, befand der deutsche Hallenmeister über 60 m. Erfreuliches lieferten die Lokalmatadoren über 200 m ab. Hinter Favorit Steven Müller (Friedberg-Feuerbach/21,06 s) belegten die beiden DSC-Sprinter Frieder Scheuchner (21,46) und Simon Wulff (21,66 s) die Plätze zwei und drei.

Jetzt! Durchklicken:Bilder vom DSC Sportfest 2020 Am Freitagabend kämpften namhafte Leichtathleten wie Christin Hussong, die Speerwurf-Europameisterin von 2018, Rebekka Haase, Max Heß oder Marvin Schulte beim Abendsportfest des Dresdner SC. ©

Ein gelungenes Comeback nach einjähriger Wettkampfpause legte der Chemnitzer Dreispringer Max Heß hin. Der Europameister von 2016, der letzten Sommer die Saison wegen Rückenproblemen abbrechen musste, siegte mit nur kurzem Anlauf mit 16,71 m, die er im vierten Versuch erzielte. „Das war Bestleistung mit nur zehn Schritten Anlauf. Damit bin ich für den Anfang sehr zufrieden. Ich fühle mich fit, der Rücken hält und die Weite hat gezeigt, dass ich leistungsfähig bin“, freute sich Heß, der in zwei Wochen daheim in Chemnitz springen wird und dann bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig auf weitere Steigerungsraten hofft. Den Dreisprung der Frauen gewann seine Chemnitzer Trainingskollegin Maria Purtsa mit neuer Bestleistung von 13,67 m. „Ich hatte vorher keine Erwartungen und bin überglücklich“, sprudelte es aus der 25-Jährigen heraus. Und auch sie betonte: „Es ist so schön, dass Dresden so ein tolles Sportfest auf die Beine gestellt hat. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Gegenwind sorgt bei Speerwerfern für erschwerte Bedingungen

Dankbar für die Wettkampfmöglichkeit war auch Speerwerferin Christin Hussong. Sonst wäre sie nicht die rund 650 Kilometer von Zweibrücken nach Sachsen gefahren. Allerdings spielte an diesem Abend der Gegenwind den Athleten einen derben Streich. Zwar gewann die Europameisterin von 2018 mit 58,92 m, doch das war nicht die Weite, die sich die 26-Jährige vorgenommen hatte. „Über 60 m sollte es schon gehen, aber die Bedingungen waren für alle sehr schwer. Man hat es bei anderen gesehen, da stand der Speer förmlich in der Luft“, meinte die WM-Vierte.