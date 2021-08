"Danke, Fußballgott": Die Netzreaktionen zur Ronaldo-Rückkehr zu Manchester United

Der nächste Hammer-Wechsel des diesjährigen Transfer-Sommers ist so gut wie perfekt. Cristiano Ronaldo kehrt nach 12 Jahren zurück zu Manchester United. Am Freitagabend einigten sich die Vereine auf einen Wechsel des Superstars. Der obligatorische Medizincheck steht noch bevor, zudem müssen sich United und Ronaldo noch auf einen Vertrag einigen - auch ein Visum benötigt der Superstar noch. Übereinstimmenden Medienberichten kostet der Portugiese um die 25 Millionen Euro. Dennoch dürfte die Transfer-Rückkehr nur noch Formsache sein. Der fünfmalige Weltfußballer spielte bereits von 2003 bis 2009 im Old Trafford für die "Red Devils". In 292 Spielen gelangen dem heute 36-Jährigen 118 Tore.

