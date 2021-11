"... dann hat man es nicht verdient": BVB-Trainer Marco Rose kritisiert Team-Leistung nach CL-Aus

Das Ende eines desolaten Abends von Borussia Dortmund erlebte Trainer Marco Rose mit starrer Miene am Seitenrand, Stürmer Donyell Malen ging nach dem Abpfiff in die Knie. Wegen mehrerer Aussetzer seiner Wackel-Abwehr hat sich der BVB durch das 1:3 (1:2) bei Sporting Lissabon selbst aus der Champions League befördert. Nach der dritten Königsklassen-Pleite in Serie am Mittwochabend hat der BVB keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale und muss als fixer Tabellendritter nach der Winterpause mit der Europa League vorlieb nehmen. Kein Trost für Rose: "Das ist eine herbe Niederlage. Klares Ziel, war in allen drei Wettbewerben nächstes Jahr dabei zu sein. Champions League ist aus. Das ist schon ein Einschnitt", zeigte sich der Coach bei DAZN bedient.

Erst patzte Linksverteidiger Nico Schulz vor dem 0:1 durch Pedro Goncalves (30. Minute) schwer, beim zweiten Treffer des portugiesischen Nationalspielers (39.) sah die BVB-Defensive dann erneut nicht gut aus. Für die Entscheidung sorgte Pedro Porro (81.), nachdem BVB-Keeper Gregor Kobel zunächst einen unnötigen Foulelfmeter von Goncalves pariert hatte. Zu allem Überfluss sah der zur Halbzeit für Schulz eingewechselte Emre Can wegen einer mutmaßlichen Tätlichkeit dann auch noch die Rote Karte (74.). Das späte Tor von Malen war für den BVB zu wenig (90.+3). Vor allem die Gegentreffer waren Rose ein Dorn im Auge. "Das 1:0 ist zu leicht. Es ist zu einfach, gegen uns Tore zu machen - in dem Spiel, wo wir wissen was auf dem Spiel steht und um was es geht."