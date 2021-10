"Dann ist es halt einfach beschissen": Fürth-Profi Timothy Tillman nach Pleite in Köln bedient

Sieben Bundesliga-Spiele, sechs Pleiten, ein Remis: Die SpVgg Greuther Fürth kann seit dem Aufstieg aus der zweiten Liga einfach nicht mehr gewinnen. Am Freitagabend im mit 40.000 Fans ausverkauften Kölner Rheinenergiestadion schnupperte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl am ersten Dreier, musste sich nach überraschender 1:0-Halbzeitführung jedoch noch mit 1:3 geschlagen geben. Nach Abpfiff zeigte sich Timothy Tillman, der sein Startelf-Debüt beim Kleeblatt in dieser Spielzeit gab, bedient: "Nach der Pause ist bitter, wenn du dir zwei Dinger fängst. Das tut weh", sagte der ehemalige Spieler des FC Bayern II bei DAZN - und wurde danach noch deutlicher. Anzeige

Denn nach dem guten Beginn dank des Führungstreffers von Marco Meyerhöfer sei allen Fürther Spielern in der Kabine klar gewesen, "dass die Kölner stark aus der Halbzeit kommen werden und alles dran setzen, das Spiel zu drehen", erklärte Tillman und zeigte sich frustriert. "Dann ist es halt einfach beschissen, wenn man da die zwei Tore kassiert." Die Kölner Sebastian Andersson (50. Minute) und zweimal Ellyes Skhiri (55. und 89.) wandelten schließlich den Rückstand in einen Sieg um. Fürth gelang in den zweiten 45 Minuten so gut wie nichts mehr.