Bericht: Frankfurt-Star Danny da Costa verklagt eigene Mutter wegen Trikots

Ungewöhnlicher Zivilprozess in Nordrhein-Westfalen: Wie der WDR berichtet, verklagt Bundesliga-Profi Danny da Costa von Eintracht Frankfurt vor dem Kölner Amtsgericht seine eigene Mutter. Demnach geht es in dem Verfahren um diverse Trikots, die der Rechtsverteidiger von seiner Mutter zurückhaben will. Unklar ist, warum die beiden zerstritten sind.

Insgesamt sechs Trikots fordert der gebürtige Neusser, der in seiner Laufbahn für Bayer Leverkusen und den FC Ingolstadt 04 aktiv war, von seiner Mutter zurück - unter anderem ein Shirt, das der SGE-Profi im Finale um die deutsche U17-Meisterschaft getragen hat. Damals spielte der heute 26-Jährige für Bayer 04 Leverkusen und verlor mit 0:1 gegen die Hessen.

Danny da Costa Kandidat beim DFB: "Ambitionen hat man auf jeden Fall"

Die Mutter, die in Köln lebt (weshalb auch der Prozess vor dem Amtsgericht ausgetragen wird) geht laut WDR davon aus, dass da Costa ihr die sechs Trikots geschenkt hat. Da Costa bestreitet das. Er muss im Verfahren nicht vor Gericht erscheinen, das auf den 27. September terminiert ist - sollte es nicht zuvor eine Einigung geben.

Sportlich muss da Costa sich zuvor mit den Hessen gegen den FC Arsenal behaupten - Frankfurt spielt am Donnerstagabend zuhause gegen den Londoner Topklub. Seit Monaten gehört der Rechtsverteidiger zu den Topspielern der SGE - und ist längst auch ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. „Ambitionen hat man auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht vermessen, wenn ich sage, schon in der Jugend davon geträumt zu haben, in der A-Nationalmannschaft zu spielen“, sagte er. „Ob es realistisch ist, ist etwas anderes. Deshalb mache ich mir nicht jede Woche vor einem Spiel Gedanken darüber.“

Auch ohne die Aussicht, von Bundestrainer Joachim Löw berufen zu werden, will er sich in Frankfurt weiter entwickeln. „Ich möchte mehr Tore erzielen und vorbereiten sowie hinten noch konsequenter verteidigen“, erklärte der in Neuss bei Düsseldorf geborene da Costa. Ein Wechsel ins Ausland wie bei seinem Freund Leno kommt für ihn nicht unbedingt infrage: „Ich glaube nicht, dass es mir gut tut, ins Ausland zu gehen. Es geht nicht nur darum, etwas auf dem Platz zu zeigen, sondern es geht auch ums ganze Leben.“

