Danny Reiss: Hannover Indians und Scorpions spielen um Aufstieg in DEL 2 mit 

Endlich kommt die schönste Zeit des Eishockey-Jahres: Die Play-offs stehen an. Und beide hannoverschen Teams, Indians und Scorpions, haben gute Chancen, ganz weit zu kommen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide können fast aus dem Vollen Schöpfen. Sie sind bereit und können eine hervorragende Fitness aufweisen. Man kann förmlich spüren, dass die Mission Aufstieg in die DEL 2 begonnen hat.

Indians am Pferdeturm eine Macht

Bei den Indians hat man in den letzten Wochen kontinuierlich erkennen können, dass die Mannschaft in jeglicher Hinsicht gewachsen ist. Auf heimischem Eis am Pferdeturm ist das Team eine Macht und wie in den letzten Jahren dadurch klar im Vorteil. Dazu ist die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio selbstbewusst und taktisch sehr gut abgestimmt. Für mich haben die Indians mit Branislav Pohanka dazu den wertvollsten Spieler der Liga in den eigenen Reihen.

Egal wie die Gegner heißen, es ist alles möglich für den ECH. Wir können uns in jedem Fall auf spannende Play-offs der Indians freuen. Der erste Gegner Selber Wölfe ist ein Team mit zwei Gesichtern. Sie können die beste Mannschaft und am nächsten Tag die schlechteste Mannschaft der Liga sein. Vorsicht ist geboten.

Mein Tipp: 3:1 nach Spielen für die Indians.