"Darf alles nicht passieren": Stimmen zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Hannover 96

Thomas Doll: "Wir haben eine Mannschaft gesehen, die sich dagegen gestemmt hat. Wir bekommen nach der Führung ein Tor, das man so nicht bekommen darf. Groß gegen klein - das muss man anders lösen. Wir haben dann ein oder zwei gute Chancen, in Führung zu gehen. Aber wir belohnen uns nicht. Am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da. Das ist schon frustierend, dann wieder so in die Trainingswoche zu starten. Wenn wir nur ein bisschen mehr gepunktet hätten, hätten wir noch mehr Hoffnung." ©