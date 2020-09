Darf Philipp Hosiner mit Dynamo Dresden gegen seinen Ex-Trainer Glöckner ran?

Bereit dafür sei Hosiner auf alle Fälle, unterstrich Kauczinski: „Es ist einfach so, dass Christoph Daferner in der Vorbereitung die Nase vorn hatte und deshalb auch angefangen hat. Bei den Einwechslungen war es so, dass es immer große, weite Räume waren und ein Spieler wie Luka Stor, der mehr Tempo hat, einfach besser zur Situation gepasst hat. Ich bin mit ,Hosi’ zufrieden, er wird immer stärker. Man sieht, dass er nach der Vorbereitung immer mehr Fahrt aufnimmt. Jetzt gilt es, den Moment abzuwarten, gut zu trainieren und dann da zu sein. Ich habe ihm nicht viel vorzuwerfen. Es ist einfach so, dass wir einen guten Konkurrenzkampf haben. Ich bin mir aber sicher, dass er seine Tore für uns noch machen wird.“