Dariusz Wosz über seine Ex-Klubs: Was für den VfL Bochum und Hertha BSC in dieser Saison drin ist

Das oberste Ziel des VfL Bochum ist in der kommenden Saison der Klassenerhalt in der Bundesliga. Für Hertha BSC geht es derweil nach einer Saison im Abstiegskampf um einen einstelligen Tabellenplatz. Ex-Profi Dariusz Wosz spielte bei beiden Klubs und blickt im SPORT BUZZER-Interview auf die Lage bei seinen früheren Vereinen.

Was macht Coach Reis so besonders?

Jetzt geht es zurück in die Bundesliga und am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Sie haben 239 Spiele für den VfL in der ersten Liga bestritten. Was erwartet den Klub nach dem Aufstieg?

Es ist auf jeden Fall im nächsten Jahr einfacher, in der Bundesliga zu bleiben als den Aufstieg aus der zweiten Liga zu schaffen. Ich sehe in der nächsten Saison sechs Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen werden. Der 1. FC Köln, Arminia Bielefeld, Mainz 05, FC Augsburg, Bochum und Hertha BSC werden in der Tabelle unten landen. Die Chance auf den Ligaverbleib ist für den VfL auf jeden Fall realistisch. In der zweiten Liga gibt es so viele Teams, die ganz oben mitspielen können. Und ich möchte nicht als Favorit nach Dresden oder Rostock fahren.