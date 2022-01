Turbulenter Schlagabtausch gegen den KSC: Darmstadt 98 verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen und den Sprung auf Tabellenplatz eins verpasst. Zum Jahresauftakt kamen die Hessen am Samstagabend gegen den Karlsruher SC vor zugelassenen 250 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Die Tore für die Lilien erzielten Klaus Gjasula (48. Minute) und Fabian Holland (51.). Der KSC war durch ein Eigentor von Gjasula (22.) in Führung gegangen, zudem traf Fabian Schleusener (71.).

