"Nicht zu unterschätzen": Darmstadt verzeichnet Millionen-Verlust aufgrund der Corona-Pandemie

Der Verlust wäre noch schlimmer, so Fritsch, "wenn wir nicht die Solidarität unser Fans und Sponsoren gehabt hätten. Ich hoffe, dass wir das bald zurückzahlen können. Auch wenn die Mannschaft mit ihren Leistungen zumindest ein bisschen was zurückgibt."

Dennoch seien die Lilien, die das Jahr 2021 überraschend als Tabellenzweiter beendet haben, wirtschaftlich stabil. "Auch weil wir in den letzten Jahren nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert und den ein oder anderen Euro in den Sparstrumpf gesteckt haben. Das war im Nachhinein eine sehr sinnvolle und existenziell richtige Entscheidung", erklärte der 60-Jährige.