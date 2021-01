Darmstadt 98 dreht Rückstand - Blitz-Tor nach 33 Sekunden rettet SV Sandhausen nicht

Der SV Darmstadt hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie mit 2:1 gegen den SV Sandhausen gewonnen und damit die ersten Punkte im Januar 2021 geholt. Der Zweitliga-Krisengipfel am Böllenfalltor hatte mit Blick auf die Tabelle und die vorherigen Ergebnisse beider Teams nicht viel versprochen, begann allerdings mit einem überraschenden Knalleffekt. Nach nur 33 Sekunden brachte Aleksandr Zhirov die Gäste per Blitz-Tor mit 1:0 in Führung. Kurios: Der Ball war vom Rücken seines Mitspielers Nils Röseler abgefälscht worden, der Treffer wurde offiziell jedoch Zhirov zugesprochen.

