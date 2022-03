2. Liga kompakt: Darmstadt krönt Aufholjagd gegen Heidenheim - SCP rettet Sieg in Kiel

SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 3:2 (0:1) Der SV Darmstadt 98 hat durch eine Aufholjagd in der Schlussphase binnen sechs Minuten einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim verwandelt. Damit übernahmen die "Lilien" zumindest bis Samstag wieder die Tabellenführung in der 2. Liga. Die erste gute Möglichkeit besaßen die Hessen durch einen Schuss von Luca Pfeiffer aufs lange Eck (14.), doch der Treffer fiel wenig später auf der anderen Seite. Marnon Busch nahm mit einem Pass gleich mehrere Darmstädter aus der Partie, Stefan Schimmer legte quer auf Christian Kühlwetter, der die Kugel nur noch ins leere "Lilien"-Gehäuse schieben musste (17.). Darmstadt hatte in der Folge viel Ballbesitz, wusste damit in der gefährlichen Zone aber wenig anzufangen. Die beste Gelegenheit hatte Mathias Honsak nach einer Ecke am zweiten Pfosten, doch FCH-Keeper Kevin Müller stellte sich rechtzeitig in den Weg (45.+1). Anzeige

In der zweiten Hälfte fing sich Darmstadts Matthias Bader (52.) eine Gelbe Karte wegen einer Schwalbe ein. Die Hausherren schnürten den FCH im Anschluss in dessen Hälfte ein, kassierten aber dennoch den nächsten Gegentreffer. Nach einem Ballgewinn während eines Darmstädter Konters schaltete Heidenheim gut um. Robert Leipertz, kurz zuvor für Torschütze Kühlwetter in die Partie gekommen, erhöhte für die Gäste auf 0:2 (62.). Dann aber gab Aaron Seydel mit seinem 1:2-Anschlusstreffer (77.) den Startschuss für eine rasante Aufholjagd am Böllenfalltor. Phillip Tietz ließ nur vier Minuten danach per Kopf nach einem Freistoß das 2:2 folgen (81.), ehe Tim Skarke mit seinem verdeckten Schuss aus der zweiten Reihe die Partie endgültig gedreht hatte - 3:2 (83.). In den Schlussminuten waren die Hessen dem vierten Treffer näher als die Gäste dem Ausgleich.

Holstein Kiel - SC Paderborn 3:4 (1:1) Der SC Paderborn hat das Duell zweier Teams aus dem Tabellen-Mittelfeld für sich entschieden. Bei Holstein Kiel setzten sich die Ostwestfalen mit 4:3 (1:1) durch. Paderborn bleibt damit Achter, Kiel Elfter. Nach einer Anfangsphase, in der beide Teams sich offensiv ausgerichtet präsentierten, erarbeiteten sich die Gastgeber zunächst leichte Vorteile - um dann dennoch mit 0:1 in Rückstand zu geraten. Ron Schallenberg schnappte sich einen abgeblockten Ball und musste diesen nur noch zur Paderborner Führung über die Linie schieben (19.). Doch Holstein glich rasch aus. Das frühere HSV-Supertalent Fiete Arp verwertete eine Hereingabe von Fabian Reese zum 1:1 (23.). Ein Volley-Versuch von Arp, abermals nach Vorarbeit von Reese, missglückte jedoch - da war mehr drin für die Hausherren (35.). SCP-Coach Lukas Kwasniok sah sich noch vor der Pause zu einem ersten Wechsel veranlasst, brachte Marcel Mehlem für den abgetauchten Kelvin Ofori (40.).

Im zweiten Durchgang hatte Reese nach Assist von Tolgay Arslan den ersten gefährlichen Abschluss. Das Tor erzielten aber die Ostwestfalen. Aus einer unübersichtlichen Situation heraus landete der Ball schließlich bei Florent Muslija, der auf Maximilian Thalhammer ablegte, der zum 1:2 verwandelte (54.). Der eingewechselte Mehlem ging wenig später im Kieler Strafraum im Zweikampf mit Torwart Thomas Dähne zu Boden, ohne von dem Schlussmann berührt worden zu sein. Dafür sah der Paderborner "Gelb" (59.). Mehlem hatte dann auch die Möglichkeit zum dritten SCP-Tor, scheiterte aber mit seinem Schuss aufs kurze Eck an Dähne (65.).