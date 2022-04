"360 Minuten Vollgas!": So geht Darmstadt-Kapitän Fabian Holland den Aufstiegskampf an

Der SV Darmstadt macht sich in dieser Saison noch Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Die Lilien (51 Punkte) belegen derzeit den vierten Platz hinter dem FC Schalke 04 (56), dem SV Werder Bremen (54) und dem FC St. Pauli (53). Am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und live mit Sky Ticket/Anzeige) steht das wegweisende Topspiel bei St. Pauli an. SVD-Kapitän Fabian Holland spielte bereits mit den Lilien im Oberhaus und stellt sich vor dem wichtigen Spiel in Hamburg den Fragen im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetwarks Deutschland (RND).

Anzeige