Rückschlag für VfL Bochum: Aufstiegs-Favorit erleidet Niederlage beim SV Darmstadt 98

In einer insgesamt zähen ersten Hälfte hatten die Hausherren die erste dicke Gelegenheit. Der VfL bekam den Ball nach einem Eckball nicht aus der Gefahrenzone. Robert Tesche legte unfreiwillig für Erich Berko auf, der aber neben das Bochumer Tor schoss (11.). Der Aufstiegskandidat aus dem Ruhrgebiet war zwar feldüberlegen und verzeichnete deutlich mehr Ballbesitz als die Hessen, konnte sich im Vorwärtsgang aber nicht entscheidend durchsetzen - wenig zu tun für beide Torhüter. Kurz vor der Pause hatte Robert Zulj für den VfL per Direktabnahme noch einmal eine Möglichkeit, erwischte die Kugel aber nicht richtig (41.).

Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn wurde es mal dann auf der anderen Seite gefährlich. Berko brachte Darmstadt-Torjäger Serdar Dursun ins Spiel, der jedoch an Patrick Drewes scheiterte (47.). Dieser vertrat im Bochumer Gehäuse den an einem Mittelhandbruch laborierenden Stammkeeper Manuel Riemann. Beim TV-Sender Sky kündigte Riemann am Montag jedoch an, möglichst noch in dieser Saison ins Tor zurückkehren zu wollen - gerade mit Blick auf einen möglichen Aufstieg. "Bei der Formel 1 fährt ja auch keiner das Auto bis kurz vor die Ziellinie und sagt dann: Fahr du drüber", beschrieb der 32-Jährige seine Ambitionen.