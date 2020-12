Darts-Experte Paulke: "Van Gerwen ist einer der Corona-Verlierer" - Das sind die WM-Favoriten

Der deutsche Darts-Experte Elmar Paulke sieht den jahrelangen Weltranglistenersten Michael van Gerwen bei der WM in London gehörig unter Druck. "Van Gerwen ist für mich einer der Corona-Verlierer, bei dem bin ich echt gespannt. Für ihn steht so viel auf dem Spiel. Wenn er das Ding nicht gewinnt, ist die Gefahr da, dass er die eins der Welt verliert", sagte Paulke vor Beginn der WM am kommenden Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

