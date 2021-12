"Richtig harter Brocken": Darts-Profi Hempel kämpft gegen Raymond Smith um das WM-Achtelfinale

Der deutsche Darts-Profi Florian Hempel geht mit einer großen Portion Respekt in sein Drittrundenmatch bei der WM in London. Der ARD-"Sportschau" sagte der 31 Jahre alte Kölner über seinen Widersacher Raymond Smith aus Australien: "Auf dem Papier bin ich vielleicht der Favorit, aber er ist deutlich erfahrener als ich und bringt eine extreme Kämpfermentalität mit. Der Junge wird nicht aufgeben. Der wird was reißen wollen, der wird gewinnen wollen."

