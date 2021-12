Darts-Profi Martin Schindler vor WM-Duell mit Florian Hempel: Beim Darts geht es um meine Existenz

Sie gehört mittlerweile fast so sehr zum Dezember wie Lebkuchen essen und Geschenke umtauschen: Die Darts-WM . Seit Mittwoch wird im Londoner Alexandra Palace wieder um den Titel geworfen. Nachdem er im vergangenen Jahr zuschauen musste, ist Martin Schindler wieder dabei und startet an diesem Sonntag gegen seinen Freund und Landsmann Florian Hempel ins Turnier (21 Uhr, Sport1/DAZN). Vor der Partie spricht Schindler im SPORT BUZZER-Interview.

Martin Schindler (25): Ich habe gerade mit meinem Vater viele Gespräche darüber geführt. Ich habe aber auch nie so direkt gesagt, dass ich Darts-Profi werde. Nach der Schule wollte ich ein Jahr lang alles auf Darts setzen. Und wenn man die Tour-Card einmal hat, gibt man das auch nicht so leichtfertig auf. Ich habe mich aber auch mal mit Ausbildungen und Studium beschäftigt.

Schindler: Der Weg der kleinen Schritte ist besser

Ich habe die Auslosung nicht verfolgt und das daher zunächst gar nicht mitbekommen. Florian und ich sind aber in einer gemeinsamen Whatsapp-Gruppe. Da schrieb er, ob ich schon den Witz des Tages kennen würde. Es ist schon großes Pech, dass es wie in den vergangenen Jahren immer wieder zu direkten Duellen zwischen Deutschen bei der WM kommt.

Schindler: Das Niveau in Deutschland wir immer besser

Mit Ihnen, Hempel, Clemens und Fabian Schmutzler waren vier Deutsche bei der WM vertreten. Wo steht Darts-Deutschland in der Entwicklung?

Das Niveau wird immer besser. Das gilt aber nicht nur für uns Deutsche, sondern für die gesamte Tour. Da gibt es keine gefühlten Freilose mehr. Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind noch immer schwierig. Es gibt nur wenige Sponsoren und keine Förderung von anderen Wegen. Du brauchst eigenes Kapital, um auf der Tour überhaupt spielen zu können. Beim Darts geht es um meine Existenz, da bin ich voll fokussiert. Das macht es schwierig, mit Lockerheit in Matches zu gehen. Darts in Großbritannien oder in den Niederlanden ist da noch immer weit weg.