Darts-Ranking: Gabriel Clemens erstmals in den Top 30 - Weltmeister Gerwyn Price an der Spitze

Der beste deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat nach der WM in London einen Schritt gemacht und steht erstmals unter den besten 30 der Weltrangliste. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PDC am Montagmorgen veröffentlichte. "The German Giant" Clemens verbesserte sich dabei um zwei Positionen von 31 auf 29. Hinter dem Saarländer verbesserte sich auch Max Hopp um einen Platz, er belegt nun Rang 39. Der "Maximiser" war bei größten Turnier der Welt in der zweiten Runde ausgeschieden.

