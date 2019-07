Darts-Star Rob Cross ätzt gegen deutsche Spieler: „Großen Star gibt es einfach nicht“

Heftiger Angriff: Rob Cross, Darts-Weltmeister von 2018, übt scharfe Kritik an den deutschen Spielern um Max Hopp und Martin Schindler. Im Interview mit Live Darts TV hat der Weltmeister von 2018 Klartext über die Qualität der hiesigen Darts-Akteure geredet. „Ich verstehe, dass sie einen großen Star wollen. Aber vielleicht haben sie diese Spieler einfach nicht" , meinte der Brite.

Zum Hintergrund: Cross beschwerte sich über massive Störungen von Fans bei den German Darts Masters in Köln. „Wenn du als Spieler diese Fans hinter dir vereinen musst, um gut zu sein, hilft dir das nirgendwo anders. Manche Spieler müssen das aber scheinbar“, ätzte er.

Cross rechnet mit deutschen Fans ab

Mit den Fans in Deutschland hat Cross große Probleme – und auch mit ihnen rechnet er ab! Der Brite spielt seit längerem auf Spitzenniveau und ist es gewohnt, dass es in der Halle hin und wieder lauter sind. Doch nach den German Darts Masters behauptet der einmalige Welt-Champion, dass deutsche Zuschauer besonders unerträglich seien. „Jedes Mal, wenn man in Deutschland spielt, ist das Publikum respektlos. Es ist vermutlich das respektloseste, gegen das ich je gespielt habe“, sagte er.