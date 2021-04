Darts-Star Michael van Gerwen über die Premier League, seinen Weg in die Weltspitze und Darts in Deutschland

Michael van Gerwen ist nach sieben Jahren nicht mehr Erster der Weltrangliste. Gerwyn Price hat den 31 Jahre alten Niederländer durch seinen WM-Titel vom Thron gestoßen. Zum Start der Premier League, von der Price wegen eines positiven Corona-Tests am Montag ausgeschlossen wurde, spricht van Gerwen über seine Ziele. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr van Gerwen, wie reagieren Sie auf die Ansage Ihres Konkurrenten Peter Wright, der tönte, dass er Ihnen keinen Titel bei einem der TV-Turniere zutraut? Michael van Gerwen: Die anderen reden eine Menge. Und wenn sie das tun, kannst du dir sicher sein, dass du als Konkurrent in ihren Köpfen bist. Als ich gehört habe, was Peter gesagt hat, saß ich gemütlich im Garten. Ich weiß nicht, vielleicht denkt er zu viel an mich. (lacht) Jedenfalls interessiert es mich nicht wirklich. Ich weiß, dass ich eine Gefahr für ihn und die anderen bin.

Wie viele Titel wollen Sie denn dieses Jahr gewinnen? Zwei TV-Turniere waren es 2020. Auf jeden Fall mehr als vergangenes Jahr, sagen wir es so. Ich setze mir keine genauen Ziele, wie viele Turniere ich gewinnen will. Aber natürlich will ich besser werden. Ich bin immer hungrig auf Erfolge und versuche in jedem Spiel, meinen höchsten Level zu erreichen. Das gelingt mir am besten, wenn ich positiv bleibe und fokussiert bin. Wichtig ist, nicht wieder die gleichen Fehler zu machen – aber Fehler gehören natürlich dazu, auch in meiner Topform.

Bei der vergangenen WM haben Sie im Viertelfinale eine krachende Niederlage mit 0:5 Sätzen gegen Dave Chisnall erlebt. Wie lange hat Sie das noch beschäftigt? Eine Niederlage ist eine Niederlage, egal ob 0:5, 1:5 oder 4:5. Die Niederlage gegen Chisnall wurde im Nachhinein wegen des Ergebnisses überbewertet, ich habe selbst ein gutes Spiel gemacht. In den entscheidenden Momenten war ich aber nicht da. Und Dave hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals noch ein solches Spiel gemacht hat. Gegen mich machen alle immer einen Schritt mehr. Doch um ein richtig guter Spieler zu werden, müssen sie das immer schaffen, nicht immer nur einzelne Spiele gewinnen, sondern auch Titel.

Sie starten erstmals seit 2014 nicht als Nummer eins in die Premier League. Was sagen Sie dazu? Sieben Jahre lang stand ich an der Spitze und nun brauche ich sieben Monate, um sie zurückzuerobern. (lacht) Nein im Ernst, das ist quasi unmöglich. Es ist wirklich schwer, weil der Großteil des Preisgeldes naturgemäß von der Weltmeisterschaft kommt. Man muss sich Zeit geben, aber ich hole mir Rang eins zurück, keine Sorge.

Ein Blick auf die deutschen Spieler. Gabriel Clemens hat es im Vorjahr als Erster geschafft, ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Was trauen Sie ihm noch zu? Gabriel hat zuletzt große Schritte in seiner Karriere gemacht. Er muss noch einiges lernen, vor allem mental. Aber er ist der ‚German Giant‘ (Spitzname von Clemens, d. Red.), er hat die Kraft, das alles auch hinzubekommen.

Und wie sehen Sie die Entwicklung von Max Hopp, der seit Jahren die Konstanz vermissen lässt? Max wurde von der deutschen Dartswelt und in der Presse in Deutschland am Anfang zu sehr unter Druck gesetzt. Nach eher schwächeren Phasen schafft er es aber derzeit gut, Stück für Stück wieder in Form zu kommen. Er muss etwas mehr in Ruhe gelassen werden und weiterhin, wie es als Dartsspieler am besten ist, gut mit Rückschlägen umgehen. Auf dem harten Weg lernt man am besten, auch wenn das nicht immer einfach ist.