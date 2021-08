Darts-Welt trauert: Kyle Anderson im Alter von 33 Jahren verstorben

Trauer in der Welt des Darts-Sports: Wie die Professional Darts Players Association (PDPA) am Dienstag bekannt gab, ist Profispieler Kyle Anderson im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Der Australier hatte sich zwischen 2013 und 2020 insgesamt sieben Mal für die Darts-WM nach Version der PDC qualifiziert, wodurch er auch dem deutschen Publikum bekannt wurde. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste datiert aus dem Jahr 2018, als er 23. war. Zuletzt war es ruhiger um Anderson geworden, der sich nach sportlich schwachen Jahren in seine australische Heimat zurückgezogen hatte. Im Vorjahr war er an Covid-19 erkrankt. Vor zwei Wochen hatte Anderson via Instagram ein Foto von sich aus dem Krankenhaus gepostet.