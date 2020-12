Start der Darts-WM 2021: Wer sind die Titel-Favoriten? Sind Fans im Alexandra Palace erlaubt?

Das wichtigste Darts-Turnier der Welt beginnt. Zum Auftakt der WM in London tritt an diesem Dienstag (19 Uhr, Sport1 und DAZN) gleich der schottische Titelverteidiger Peter Wright ans Board. Der bunte Paradiesvogel bekommt es im letzten Spiel des Abends mit dem Sieger der Partie Steve West (England) gegen Amit Gilitwala aus Indien zu tun. West und Gilitwala bestreiten früher am Abend das erste WM-Match. Anzeige

Bis zum 3. Januar stehen insgesamt 95 Matches im Alexandra Palace auf dem Programm. Zuschauer sind zum Auftakt erlaubt, allerdings nur bis zu 1000 und unter strengen Regeln (keine Kostüme, Alkoholausschank nur direkt am Platz), ehe aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen in London vom 16. bis 23. Dezember gar keine Fans im "Ally Pally" sein dürfen. Zum Start des wichtigsten Darts-Turniers gibt der SPORTBUZZER einen Überblick: Wer sind die Favoriten? Wie stehen die Chancen der drei Deutschen?

Favoriten: Wright, Price, van Gerwen Der Titelträger des Vorjahres gehört meist auch im Folgejahr wieder zum Favoritenkreis - das gilt auch für den schottischen Paradiesvogel Wright. Im Endspiel der vergangenen WM hatte er sich mit 7:3 Sätzen gegen Michael van Gerwen durchgesetzt. Damit verhinderte er die erstmalige Titelverteidigung des langjährigen niederländischen Dominators. Der Kampf um die Darts-Krone ist in diesem Jahr gefühlt so offen wie nie zuvor. Neben Wright geht Vorjahresfinalist van Gerwen wieder mit guten Chancen an den Start, auch wenn er zuletzt nicht mehr so überzeugend aufgetreten ist. Ebenfalls eine Titel-Chance rechnet sich Gerwyn Price aus. Der walisische Muskelprotz und Ex-Rugby-Profi könnte mit einem Sieg - ebenso wie Wright - auf Weltranglistenplatz eins springen. Es geht bei der diesjährigen WM also um nicht weniger als den möglichen Sturz von "MvG", wie van Gerwen genannt wird, von seinem lange besetzten Thron.

Clemens, Hopp, Kurz - wer schafft den Coup? Für Deutschland sind Gabriel Clemens, Max Hopp und Nico Kurz im Londoner "Ally Pally" dabei. Der Saarländer Clemens ist als aktueller Weltranglisten-31. der beste deutsche Darts-Profi. Auf ihn wartet schon in der zweiten Runde, für die er automatisch qualifiziert ist, womöglich ein deutsch-deutsches Duell. Sollte sich Kurz, aktuell 128. in der Weltrangliste, in der ersten Runde am Samstag (ab 19 Uhr) gegen Andy Hamilton durchsetzen, würde der 23-Jährige am Montag darauf auf seinen 14 Jahre älteren Landsmann treffen. Hopp (39. der Weltrangliste) ist als erster Deutscher am Mittwoch im Einsatz. Sein Erstrunden-Gegner heißt Gordon Mathers - eine machbare Aufgabe. In der 2. Runde hätte es der 24-Jährige dann am Samstag (ab 13 Uhr) mit Andy Hamilton zu tun. Für alle Deutschen gilt: ein großer Erfolg wäre der Einzug ins Achtelfinale. Dazu müsste auch die 3. Runde überstanden werden, was bisher noch nie ein Deutscher geschafft hat.

Keine Fallon Sherrock - aber zwei Frauen am Start Der Fokus im vergangenen Jahr lag vor allem auf Fallon Sherrock. "The Queen of the Palace" verzückte mit den ersten beiden Siegen einer Frau überhaupt bei einer WM, ihre märchenhafte Geschichte schaffte es bis in die "New York Times". 2021 ist die Engländerin Sherrock jedoch nicht qualifiziert, dafür sind ihre beiden Landsfrauen Lisa Ashton und Deta Hedman dabei. Was Gleichberechtigung angeht, sieht Sherrock ihren Sport schon als vorbildlich an. "Meiner Meinung nach werden wir genauso behandelt wie Männer, und ich würde das nicht anders wollen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir alle auf Augenhöhe sind, wenn ich an Events teilgenommen habe", sagte die 26-Jährige der dpa.

Alle Sieger der PDC Darts-WM Phil Taylor: 14 Titel bei der PDC Darts-WM (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013) ©

Sind Fans im Alexandra Palace erlaubt? Die Darts-Weltmeisterschaft in London wird von 16. bis 23. Dezember vor leeren Rängen statt wie bisher geplant mit 1000 Fans pro Session ausgetragen. Die britische Hauptstadt, in der sich der Alexandra Palace befindet, wird ab Mittwoch in eine andere Corona-Kategorie eingestuft, weshalb Sport-Events vor Publikum vorübergehend untersagt sind. Der Auftaktabend an diesem Dienstag darf noch vor Zuschauern ausgetragen werden. Ob ab dem 27. Dezember Zuschauer erlaubt sind, soll sich in der kommenden Woche entscheiden