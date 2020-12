Hopp und Co.: Deutsche Darts-Profis mit machbaren WM-Losen – Kurz gegen Clemens in zweiter Runde?

Die deutschen Darts-Profis haben machbare Lose für die erste Runde der Weltmeisterschaft in London (15. Dezember bis 3. Januar) erwischt. Max Hopp bekommt es in seinem Auftaktmatch mit dem australischen Außenseiter Gordon Mathers zu tun, Nico Kurz spielt zunächst gegen den ehemaligen WM-Finalisten Andy Hamilton aus England. Der dritte deutsche Starter Gabriel Clemens hat ein Freilos, weil er unter den besten 32 Profis der Welt platziert ist. Sollte Kurz zum Auftakt gegen Hamilton gewinnen, würde er in der zweiten Runde direkt gegen den Saarländer Clemens antreten. Hopp träfe bei einem Auftaktsieg auf den an Position 19 gesetzten Mervyn King.

