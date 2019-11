Darts-WM 2020: Deutsche Hoffnung Max Hopp geht starkem Gegner vorerst aus dem Weg

Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp geht den ganz großen Gegnern bei der Weltmeisterschaft in London vom 13. Dezember bis 1. Januar zunächst aus dem Weg. Das geht aus der Setzliste hervor, die der Weltverband Professional Darts Corporation (PDC) am Montag veröffentlichte. Demnach ist der 23-Jährige an Position 24 gesetzt - so hoch wie nie zuvor in seiner Laufbahn. In der dritten Runde könnte der "Maximiser" im Alexandra Palace auf Ian White aus England treffen. Erst im Achtelfinale würde ein Duell mit Englands ehemaligem Europameister James Wade drohen.