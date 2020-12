Elmar Paulke: Die Sieg-Chance von Clemens gegen Weltmeister Wright ist keine Spinnerei

Die Aufgabe für Gabriel Clemens könnte kaum schwieriger sein. Als erster Deutscher in der Geschichte will er ins Achtelfinale der Darts-WM - doch sein Gegner ist Weltmeister Peter Wright. In seiner SPORTBUZZER-Kolumne nennt DAZN-Kommentator Elmar Paulke Gründe dafür, wieso der Saarländer es schaffen kann.