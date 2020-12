Elmar Paulke: Warum das WM-Aus von Clemens schmerzt – und gleichzeitig das deutsche Darts voranbringt

Pures Drama! Wie Gabriel Clemens im Achtelfinale der Darts-WM an Krzysztof Ratajski gescheitert ist , war der absolute Wahnsinn. Eine verrückte Partie mit so vielen Matchdarts für beide Akteure. Wir haben am Dienstagabend das gesamte Drama dieser Sportart gesehen - auch wenn das Niveau schon deutlich niedriger war als beispielsweise im Spiel danach zwischen Michael van Gerwen und Joe Cullen , das ebenfalls 4:3 endete. Dies muss eins der besten Duelle der WM-Geschichte gewesen sein.

In der Partie von Clemens gegen Ratajski lief es für beide weniger rund. Ich habe immer gehofft, dass er einfach mal laufen lässt, um zwei, drei Legs in Folge zu überzeugen und den Rhythmus zu finden. Doch Clemens gelang das nie - ebenso wenig seinem Kontrahenten. Es gab sehr viele frustrierende Momente. Regelmäßig fehlten die im Darts so entscheidenden Millimeter, um das Triple oder Doppel zu treffen. Letztlich wurden 17(!) Matchdarts vergeben. Das hat bei mir wirklich Schmerzen verursacht, weil die Chance für den „German Giant“ auf den Viertelfinaleinzug derart groß war. Er hat die Schwäche des sonst so konstanten, aber an diesem Abend schlagbaren Polen leider nicht nutzen können.