Pro und Contra: Holt sich Gerwyn Price im Finale der Darts-WM gegen Gary Anderson den Titel?

PRO: Ja, Price ist zum richtigen Zeitpunkt in Top-Form! Von SPORTBUZZER-Kolumnist Elmar Paulke Anzeige Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Gerwyn Price im Finale der Darts-WM. Diese Premiere wird ihn eher beflügeln als unter Druck setzen. Im Halbfinale gegen Stephen Bunting, das er mit 6:4 Sätzen gewann, zeigte er sein A-Game, sein bestes Spiel - das war ihm zuvor in keiner Partie gelungen. Der 35 Jahre alte Waliser hat also bewiesen: Wenn es darauf ankommt, ist er da. Das gilt besonders für diese Weltmeisterschaft. Gegen Bunting hat er acht High-Finishes hingelegt, also mehr als 100 Punkte Rest ausgecheckt - eine irre Statistik.

Allein das zeigt: Price ist zum richtigen Zeitpunkt des Turniers in Top-Form. Er wird auch gegen den zweimaligen Champion Gary Anderson performen. Es werden die Momente während des Spiels kommen, in denen Price merkt, dass er gerade im WM-Finale steht. Vor zwei Jahren gab es beim Grand Slam of Darts zudem eine heftige Auseinandersetzung zwischen ihm und Anderson inklusive eines Remplers während des Spiels. Als Meister der Provokation versuchte sich nicht nur der dafür bekannte Price, sondern auch sein schottischer Konkurrent in diesem Turnier häufiger - für mich völlig unverständlich. Doch unabhängig davon bin ich mir sicher: Der ehemalige Rugby-Profi hat die mentale Stärke, all das zu meistern und erstmals Weltmeister zu werden.

CONTRA: Nein, Erfahrung und Timing von Anderson werden siegen! Von SPORTBUZZER-Redakteur Roman Gerth Gary Anderson steht überraschend im Finale. Es ist sein fünftes bei der WM. 2011 unterlag er Adrian Lewis, in seiner Karriere-Hochphase gelangen ihm von 2015 bis 2017 drei Endspiel-Teilnahmen in Folge. Das erste davon gewann er gegen Phil Taylor, dann revanchierte er sich bei Lewis, das dritte verlor er gegen Michael van Gerwen. Nun hatte ihn kaum einer auf der Rechnung - er sich selbst wohl am wenigsten. Doch genau das macht den schottischen Routinier, zum Turnier-Start "nur" noch 13. der Weltrangliste, so gefährlich.