Sieg gegen Stephen Bunting: Waliser Gerwyn Price erster Finalist bei Darts-WM

Der Waliser Gerwyn Price hat erstmals das Endspiel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London erreicht. Am Samstagabend besiegte der frühere Rugby-Profi im Halbfinale den Engländer Stephen Bunting mit 6:4 und wahrte damit seine Chance, nach der WM erstmals die Nummer eins der Welt zu werden. Price müsste dafür auch das Finale am Sonntagabend (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN), das er gegen den Sieger der Partie Gary Anderson (Schottland) gegen Dave Chisnall (England) bestreitet, gewinnen. Der walisische Muskelprotz bekäme dann nicht nur die 23 Kilogramm schwere Sid-Waddel-Trophy, sondern auch ein Preisgeld von 500.000 Pfund.

