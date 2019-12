Darts-Shootingstar Gabriel Clemens über sein erfolgreiches Jahr, sein Verhältnis zu Max Hopp und WM-Titelfavorit van Gerwen

"WM ist natürlich das große Highlight"

Ich kann mit meinem Jahr bisher wirklich zufrieden sein. Bei drei Turnieren stand ich im Finale. Es war bislang rundum erfolgreich. Die WM ist natürlich das große Highlight. Ein gutes Ergebnis kann einen in der Rangliste weit nach vorne bringen. In diesem Jahr habe ich es in die Top 50 geschafft, was auch mein Ziel war.

Es ist für das deutsche Darts erst einmal gut, dass regelmäßig mehrere Spieler in London dabei sind. Und dann ist es wie bei allen Sportarten: Wenn einer einen großen Titel gewinnt, dann wird in Deutschland ein Hype ausgelöst. Das ist natürlich schwer. Bei der WM reicht vielleicht aber auch ein gutes Ergebnis aus, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Im Vorjahr waren vier deutsche Starter im Ally Pally dabei, diesmal sind es mit Kurz, Hopp und Ihnen drei. Was muss passieren, dass die Sportart in Deutschland über die WM hinaus noch populärer wird?

Mit Nico Kurz spielt ein dritter Deutscher ebenfalls am Mittwoch, er ist erstmals bei der WM dabei. Was trauen Sie ihm zu?

"Van Gerwen ist wieder der Top-Favorit"

Die gesamte Sportart hat sich weiter professionalisiert, die Spitze ist enger zusammengerückt. Ist es in den vergangenen Jahren noch schwieriger geworden, ganz vorne mitzuspielen?

Auf jeden Fall, aber das Feld ist nicht nur in der Spitze, sondern auch in den etwas hinteren Plätzen der Weltrangliste noch offener geworden. In einer Partie kann der Weltranglisten-100. auch durchaus mal einen Spieler aus der Top Ten schlagen. Das liegt vor allem daran, dass mehr Spieler ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollen und daher mehr dafür investieren. Die Preisgelder steigen an, sodass es reizvoller wird darauf zu setzen, Darts-Profi zu werden.

Der große Favorit ist aber auch in diesem Jahr der dreimalige Weltmeister und Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen. Was macht ihn so stark, auch wenn er sich in seinem Auftaktmatch gegen Jelle Klaasen schwer getan hat?

Er ist einfach der beste Spieler und mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, weil er oft in Endspielen steht und dadurch die meisten Partien auf der Bühne bestreitet. An einem guten Tag kann man ihn schlagen, das ist auch klar. Aber van Gerwen ist trotzdem wieder der Top-Favorit in diesem Jahr.